محمد عبد الله: حسام عبد المجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

أكد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، أن محمد صبحي يقدم مستويات متميزة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"على قناة نادي الزمالك: "حسام عبد المجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، ووجود فريق آخر لمنتخب مصر أمر جيد للغاية لكي نستطيع المشاركة في منافسات دولية".

وأضاف: "حلمي طولان يمتلك الخبرة الكافية لكي يذهب بعيدا في بطولة كأس العرب المقبلة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يستعد الزمالك بشكل جيد لكي نستعيد الصدارة من جديد وفقد النقاط سيؤثر علينا".

