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رياضة

الزمالك يحسم موقف حسام عبدالمجيد

حسام عبدالمجيد، فيتو
حسام عبدالمجيد، فيتو

 يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع حسام عبدالمجيد مدافع الفريق خلال الأسبوع المقبل لحسم ملف تجديد عقده، وذلك في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصًا أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية، لكن الزمالك يسعى لإنهاء التجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر 

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

 

وكان الفريق قد اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح أمس قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية.

ومن المقرر أن يخوض  نادي الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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الزمالك حسام عبدالمجيد فيريرا نادي الزمالك

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