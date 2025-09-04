الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام رجل أعمال لخادمته الأجنبية بتصوير حفل داخل فيلته

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تجري نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام رجل أعمال لخادمته الأجنبية بتصوير حفل داخل فيلته وإرسال الفيديو لأصدقائها.

 

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة لبيان ملابساتها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة. 

 

محضر رجل أعمال ضد خادمته بالشيخ زايد 

البداية كانت عندما حرر رجل أعمال محضرا بقسم شرطة زايد ثاني يتضرر فيه من خادمة لديه صورت حفلة غناء ورقص داخل فيلته. 

 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه حضور رجل أعمال إلى مكتب المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث ثان الشيخ زايد. 

 

وحرر محضرا ضد خادمة لديه، أجنبية الجنسية، اتهمها فيه بتصوير زوجته وأقاربهم بالفيلا سكنه الشهر الماضي خلال رقصهم واحتفالهم وغنائهم وإرسال الفيديو إلى اصدقائها في دولتها، إذ فحص هاتفها المحمول ووجد الحفلة مصورة فيديو على هاتفها، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء المتهمة لسماع أقوالها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشيخ زايد شرطة زايد ثاني قطاع اكتوبر

مواد متعلقة

بعضهم أيتام وآخرون بندفع أموال لأسرهم، اعترافات مثيرة لعصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

الإفتاء تكشف المراد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads