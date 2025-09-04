النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام رجل أعمال لخادمته الأجنبية بتصوير حفل داخل فيلته

تجري نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام رجل أعمال لخادمته الأجنبية بتصوير حفل داخل فيلته وإرسال الفيديو لأصدقائها.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة لبيان ملابساتها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

محضر رجل أعمال ضد خادمته بالشيخ زايد

البداية كانت عندما حرر رجل أعمال محضرا بقسم شرطة زايد ثاني يتضرر فيه من خادمة لديه صورت حفلة غناء ورقص داخل فيلته.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه حضور رجل أعمال إلى مكتب المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث ثان الشيخ زايد.

وحرر محضرا ضد خادمة لديه، أجنبية الجنسية، اتهمها فيه بتصوير زوجته وأقاربهم بالفيلا سكنه الشهر الماضي خلال رقصهم واحتفالهم وغنائهم وإرسال الفيديو إلى اصدقائها في دولتها، إذ فحص هاتفها المحمول ووجد الحفلة مصورة فيديو على هاتفها، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء المتهمة لسماع أقوالها.

