شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر مرشحة لصعود تدريجي الفترة المقبلة

أسعار الذهب، توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار حالة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر محليًا خلال الأيام المقبلة، مع ميل واضح للارتفاع التدريجي، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة.

ارتفاع ملحوظ عقب قرار الفائدة

وأوضح هاني ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن السوق المحلية شهدت قفزة ملحوظة في أسعار الذهب مباشرة بعد القرار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا، قبل أن يستقر أمس بين 4820 و4845 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 38,760 جنيهًا.

توجه المدخرين نحو الذهب

وأشار ميلاد إلى أن خفض الفائدة قلل من جاذبية الادخار البنكي، وهو ما قد يدفع شريحة من المواطنين والمستثمرين للتحول إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والأكثر احتفاظًا بالقيمة في مواجهة التضخم وتقلبات السوق.

ارتباط محلي بالعوامل العالمية

ولفت إلى أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية، خاصة أسعار الأوقية التي تتداول حاليًا قرب 3530–3550 دولارًا بعد موجة صعود تاريخية، وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية التي قد تحدد اتجاه الفيدرالي بشأن الفائدة.

توقعات اسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الأسعار محليًا مرشحة لمزيد من الصعود التدريجي بنسب تتراوح بين 30 و160 جنيهًا للجرام خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة التذبذب تبعًا للتطورات العالمية.

