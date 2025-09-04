الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد حدوث هبوط، إعادة صيانة وترميم الأجزاء المتهالكة بكوبري استانلي بالإسكندرية (فيديو وصور)

إعادة صيانة وترميم
إعادة صيانة وترميم الأجزاء المتهالكة بكوبري استانلي، فيتو

سادت حالة من القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول  فيديو يوضح تهالك بعض أجزاء بكوبري إستانلي بنطاق حي شرق بالإسكندرية.

لامين يامال يقود منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي نظيره التركي

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد حقيقة تهالك بعض الأجزاء المشار إليها بالفيديو على كوبري استانلي.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى الموقع المشار إليه بكوبري إستانلي لإعادة صيانته وترميم الأجزاء المتهالكة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى.

 وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وجه الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

بينما قرر جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد معاينة الكوبري،  بإدراج مشروع تطوير كوبري استانلي ضمن مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور هبوط وشروخ بأجزاء من الكوبري. 

 

وبشكل عاجل وفوري حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو، وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بالحي.

وأكدت محافظة الإسكندرية على حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوى العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الساحل الشمالى كوبري استانلي الاسكندرية

مواد متعلقة

أكلات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية لإنقاص الوزن

لامين يامال يقود منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026

بعد ربع قرن، الرئيس التاريخي لنادي توتنهام الإنجليزي يغادر منصبه

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات لنظامي الثلاث والخمس سنوات

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

الإفتاء تكشف المراد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

حقيقة تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads