خبير يكشف نسبة تحسن الجنيه أمام الدولار خلال 3 أشهر ومصير سعر الصرف

أكد أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن سعر الصرف يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على تكلفة الواردات والدعم الحكومي.

وأوضح أن الجنيه المصري تحسن أمام الدولار بنسبة 6.5% خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن حركة العملة مرتبطة بالعجز التجاري بين الصادرات والواردات، لكنه استبعد عودة الدولار لمستوياته السابقة بشكل كبير.

الفجوة التجارية وارتفاع الديون

ورفض الخبير الاقتصادي خلال لقائه ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم، المذاع على قناة الشمس، الربط بين ارتفاع الديون وضعف الاقتصاد، معتبرًا أن الفجوة التجارية هي التحدي الحقيقي.

وشدد على أن مصر بما تملكه من مرونة اقتصادية وجبهة داخلية قوية قادرة على الصمود أمام أي صدمات، حتى في أوقات الحروب، بفضل استراتيجية "اقتصاد الحرب" التي تتبناها الدولة لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

