الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يجدد عقد مدربه الألماني لـ موسمين

ماتياس يايسله، فيتو
ماتياس يايسله، فيتو

 أنهى نادي أهلي جدة السعودي حالة الجدل حول مدربه الألماني ماتياس يايسله، وجدد عقده لفترة إضافية.

وينتهي عقد يايسله مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، غير أن بعض التقارير في نهاية الموسم الماضي تحدثت عن عدم رغبة إدارة النادي في تجديد عقده.

أهلي جدة ينهي الجدل بشأن مستقبل يايسله

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت، اليوم الأربعاء، أن يايسله جدد عقده مع الأهلي لموسمين، بعد إلغاء العقد القديم.

وبذلك يبقى المدرب الألماني مع الفريق الجداوي حتى نهاية موسم 2026-2027، مع وجود بند يسمح بالتجديد لموسم إضافي حتى 2028.

أرقام ماتياس يايسله مع أهلي جدة 

يايسله قدم نتائج مميزة مع الأهلي منذ قيادته في 2023، حيث تُوج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

وقاد المدرب الألماني الفريق في 89 مباراة، حقق خلالها 57 انتصارًا، وتعادل في 13 مباراة، فيما تعرض للهزيمة 19 مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة السعودي ماتياس يايسله نادي أهلي جدة أهلي جدة يايسله

مواد متعلقة

الهلال السعودي ينقض فجأة على صفقة أهلي جدة

أهلي جدة يكتفي بهدف أمام نيوم في افتتاحية الدوري السعودي (فيديو)

لاعب أستون فيلا على رادار أهلي جدة

الأكثر قراءة

إعلامنا وتطويره!

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي: قرار تأخر كثيرا

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من الكتاب والسنة، حكم قراءة القرآن بعد ارتداء الحذاء

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads