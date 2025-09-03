أهلي جدة يجدد عقد مدربه الألماني لـ موسمين

أنهى نادي أهلي جدة السعودي حالة الجدل حول مدربه الألماني ماتياس يايسله، وجدد عقده لفترة إضافية.

وينتهي عقد يايسله مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، غير أن بعض التقارير في نهاية الموسم الماضي تحدثت عن عدم رغبة إدارة النادي في تجديد عقده.

أهلي جدة ينهي الجدل بشأن مستقبل يايسله

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت، اليوم الأربعاء، أن يايسله جدد عقده مع الأهلي لموسمين، بعد إلغاء العقد القديم.

وبذلك يبقى المدرب الألماني مع الفريق الجداوي حتى نهاية موسم 2026-2027، مع وجود بند يسمح بالتجديد لموسم إضافي حتى 2028.

أرقام ماتياس يايسله مع أهلي جدة

يايسله قدم نتائج مميزة مع الأهلي منذ قيادته في 2023، حيث تُوج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

وقاد المدرب الألماني الفريق في 89 مباراة، حقق خلالها 57 انتصارًا، وتعادل في 13 مباراة، فيما تعرض للهزيمة 19 مرة.

