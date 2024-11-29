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اقتصاد

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023

المؤشرات الأمريكية،
المؤشرات الأمريكية، فيتو

سجلت المؤشرات الأمريكية مع افتتاح جلسة وول ستريت، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا وسط يوم تداول قصير سيتوج شهرًا قويًا للأسهم.

أبرز حركة تداولات المؤشرات الأمريكية خلال جلسة اليوم الجمعة

وعن أبرز حركة تداولات المؤشرات الأمريكية خلال جلسة اليوم الجمعة؛ فجاءت كالأتي: 

ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 

  • وسجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا يقدر بـ 84 نقطة أو 0.2%.
  • وارتفعت أسهم Nvidia أكثر من 1%.
  • وصعد صندوق iShares Semiconductor ETF (SOXX) أكثر من 1%.
  • بينما صعد كل من مؤشري S&P 500 وNasdaq المركب بنسبة 0.1%.

فرض حواجز إضافية على بيع معدات أشباه الموصلات للصين

هذا الصعود جاء مدعومًا بحالة الصعود من أسهم الرقائق، التي برزت بعد أن ذكرت معلومات صحافية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض حواجز إضافية على بيع معدات أشباه الموصلات للصين والتي لم تكن قوية كما كان متوقعًا سابقًا. 

تداولات شهر نوفمبر تركزت إلى على مسيرة ما بعد الانتخابات 

تأتي هذه التحركات بينما يتطلع المتداولون إلى نهاية الأسبوع والشهر الجاري، وهما أسبوع وشهر رابحين، بعد أن تركزت تداولات شهر نوفمبر إلى حد كبير على مسيرة ما بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد على خلفية فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 أفضل شهر لمؤشر داو جونز منذ نوفمبر 2023

وعلى أساس أسبوعي، ربح مؤشر داو جونز أكثر من 1% أسبوعيًا حتى الآن، مما رفع مكاسبه لشهر نوفمبر إلى ما يزيد عن 7%، ويعد هذا هو أفضل شهر لمؤشر داو جونز منذ نوفمبر 2023. بينما تقدم مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.7٪ و0.4% على التوالي خلال الأسبوع. 

توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الشهر الجاري

ومن المقرر أن ينهي كلا المؤشرين الشهر قبل الأخير من عام 2024 بارتفاع يزيد عن 5%.

يشار إلى أن سوق الأسهم الأمريكية كان مغلقًا يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر ويغلق اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

ومن غير المتوقع صدور بيانات اقتصادية أو تقارير أرباح الشركات اليوم الجمعة، مع التوقعات بأن يكون التداول خفيفًا.

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