الخميس 04 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس وزراء التشيك: كييف استلمت 1.1 مليون قذيفة مدفعية

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

 قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحفي في براغ، اليوم الخميس: إن كييف استلمت بالفعل 1.1 مليون قذيفة مدفعية مطلع عام 2025، ومن المتوقع تسليم 1.5 مليون قذيفة بحلول نهاية العام.

 

 وأضاف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، عقب محادثاته في براغ مع الأمين العام لحلف (الناتو) مارك روته، أنه في إطار ما يسمى بمبادرة الذخيرة التشيكية، استلمت أوكرانيا بالفعل 1.1 مليون قذيفة مدفعية من العيار الثقيل بحلول عام 2025، وبحلول نهاية هذا العام، قد يصل عددها، كما هو الحال في عام 2024، إلى مليون ونصف قذيفة أو أكثر.

ضربة روسية توقف مصنعًا تركيًّا لإنتاج المسيرات في كييف

ووفقا لرئيس الوزراء التشيكي، خلال فترة الحكومة الحالية (2021-2025)، تحولت جمهورية التشيك إلى دولة حليفة فاعلة (داخل حلف الناتو) وتفي بالتزاماتها المترتبة على انضمامها إليه.

وأشار إلى أنه في العام الماضي، خصصت جمهورية التشيك 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للاحتياجات الدفاعية، وتخطط لزيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإلى 5% بحلول عام 2035.

رئيس الوزراء التشيكي الناتو أوكرانيا

