من السيدة زينب للحسين، انطلاق مسيرة حاشدة للصوفيين احتفالا بالمولد النبوي (فيديو وصور)

تجمع، منذ قليل، مئات الصوفيين أمام مسجد السيدة زينب؛ استعدادا للانطلاق في مسيرة حاشدة إلى مسجد الحسين، للمشاركة في احتفالات المولد النبوي التي تقيمها الطرق الصوفية كل عام.

تنطلق المسيرة من مسجد السيدة زينب مرورا بمسجد صالح الجعفري، في موكب حاشد يضم أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين، ويستمر الموكب متجها لساحة ميدان مسجد الحسين.

وعقب صلاة العشاء ينعقد الاحتفال الرسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعدد من القيادات الدينية البارزة.

