الآلاف يشاركون في مسيرات الطرق الصوفية احتفالا بذكرى الهجرة النبوية (فيديو وصور)

توافد آلاف المريدين من محافظات مصر إلى القاهرة للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، حيث يشارك الآلاف من مريدي وأتباع الصوفية فى الفعاليات.

وتنظم الطرق الصوفية المشاركة مسيرات يشارك فيها آلاف المريدين خرجت، منذ قليل، من ساحة جمع الجموع بجوار مسجد الإمام صالح الجعفري إلى مسجد الإمام الحسين ثم يتم عمل احتفالية داخل مسجد الحسين تستمر حتى مساء اليوم بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وعدد أخر من الشخصيات الدينية والسفراء.

وأعلنت عدة طرق صوفية مشاركتها فى مسيرات العام الهجرى الجديد والذى تنظمه المشيخة العامة، من مسجد الإمام صالح الجعفرى إلى مسجد الإمام الحسين حيث يشارك آلاف المريدين فى الفعاليات، وتأتى فى مقدمة الطرق المشاركة الطريقة الجازولية الحسينية، والطريقة الصديقية الشاذلية والطريقة الرفاعية.

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى بيان لها إنها ستحتفل اليوم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بتنظيم موكب صوفي مهيب ينطلق عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومشايخ الطرق، والمريدين من مختلف المحافظات.

ويعقب الموكب، احتفال رسمي تنظمه المشيخة العامة داخل مسجد الحسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة، في مقدمتهم ممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف وجمع كبير من مشايخ الصوفيه وقيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ولفيف من السفراء.

وكان الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وأكد في كلمته، أن هجرة النبي المصطفى ﷺ كانت لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، ومليئة بالدروس المستفادة في حب الوطن والانتماء والتضحية والإخلاص، مشددًا على أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى استحضار القيم المحمدية الأصيلة.

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