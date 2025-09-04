مفاجآت ضخمة في الميركاتو الصيفي عالميًا.. 12 ألف صفقة وإنفاق خيالي تخطى 6 مليارات دولار بالدوريات الكبرى.. وتشيلسي يتزعم الانتقالات

شهدت فترة الانتقالات الصيفية 2025، قفزة غير مسبوقة في تاريخ الميركاتو، بعدما سجل السوق العالمي مستوى قياسيا جديدا، تميز بإبرام آلاف الصفقات وإنفاق مالي ضخم تجاوز كل التوقعات، وفقا للبيانات الرسمية التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

انتهاء الميركاتو في أوروبا واستمراره في السعودية وتركيا

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما لا تزال النافذة مستمرة في بعض الدوريات على غرار الدوري التركي والسعودي.

12 ألف صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيانه: إن الميركاتو الصيفي 2025 سجل طفرة تاريخية في سوق الانتقالات العالمي، بعدما شهد إبرام أكثر من 12 ألف صفقة انتقال دولية، مع إنفاق مالي ضخم بلغ نحو 9.76 مليار دولار في كرة القدم للرجال، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشار الفيفا إلى أن هذه الأرقام تشمل أيضا الصفقات المنجزة خلال فترة التسجيل الاستثنائية من 1 إلى 10 يونيو والخاصة بكأس العالم للأندية 2025، كما كسر كل من قطاعي كرة القدم الرجالية والنسائية أرقامًا قياسية على صعيد حجم النشاط وحجم الإنفاق المالي.

عدد صفقات غير مسبوق في تاريخ فترات الانتقالات

شهدت السنوات الأخيرة قفزة متواصلة في عدد الانتقالات الدولية، حيث وصل العدد في الميركاتو الصيفي 2025 إلى أكثر من 12 ألف صفقة، مقارنةً بـ10.874 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و10.458 صفقة في 2023، فيما سجلت 9.905 صفقات في 2022 و8.367 فقط في 2021.

أندية إنجلترا الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي 2025

وتربعت الأندية الإنجليزية على قمة قائمة الأكثر إنفاقا عالميا، بعدما دفعت نحو 3 مليارات دولار، وهو أعلى رقم يسجله أي اتحاد كروي في تاريخ اللعبة، كما كانت إنجلترا في صدارة عدد التعاقدات أيضا، متفوقة على دول كروية بارزة مثل البرتغال والبرازيل، ما يعكس قوة الكرة الإنجليزية في سوق الانتقالات.

أما إسبانيا، فجاءت في المركز الرابع عالميًا والثالث أوروبيا من حيث عدد الصفقات، إذ أنجزت أنديتها 372 تعاقدا بقيمة 666 مليون دولار، إضافة إلى 571 عملية انتقال بإجمالي 760 مليون دولار؛ ورغم حجم النشاط الكبير، فإنها لم تكن ضمن المراتب الثلاث الأولى من حيث قيمة الإنفاق.

وتفوقت عليها من الناحية المالية ألمانيا التي دفعت نحو 980 مليون دولار، وإيطاليا بقرابة 950 مليون دولار، وفرنسا بـ730 مليون دولار.

تشيلسي يتزعم الميركاتو الصيفي 2025 بتحقيق أرباح ضخمة

حسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للأرقام والإحصائيات، حصد تشيلسي 332 مليون يورو من بيع اللاعبين، وهو رقم قابل للزيادة مع وجود عناصر مطلوبة من "البلوز" في دوريات لم تغلق فيها فترة الانتقالات حتى الآن، ومنها السعودي والتركي.

وتعتبر صفقة انتقال نوني مادويكي إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 56 مليون يورو، هي أكبر صفقة بيع لنادي تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير على الإطلاق.

في المركز الثاني يحل نادي بورنموث الإنجليزي بإجمالي ربح بلغ 238 مليون يورو، بعد أن خسر 3 مدافعين أساسيين وهم دين هويسن إلى ريال مدريد الإسباني وكذا إيليا زابارني الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وميلوس كيركيز صوب ليفربول بطل إنجلترا.

ليفركوزن وميلان في قائمة الأندية الأكثر ربحًا في الميركاتو

ويعتبر باير ليفركوزن الألماني النادي الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الـ5 الأوائل في القائمة، بينما يحتل المركز الثالث بإجمالي 230 مليون يورو، متفوقا على ليفربول بفارق بسيط وجمع "الريدز" 220 مليونا.

وفي المركز الخامس حل نيوكاسل يونايتد بـ175 مليون يورو، منها 145 مليونا فقط من صفقة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، التي شهدت حالة كبيرة من الشد والجذب على مدار عدة أسابيع.

وسادسا ظهر ميلان الإيطالي بـ169 مليون يورو، ثم لايبزيغ آر بي (160 مليونا) وبرينتفورد الإنجليزي بالتساوي مع مواطنه برايتون بـ155 مليون يورو لكل منهما، وعاشرا حل وولفرهامبتون الإنجليزي (138).

كان تشيلسي حصد مبلغا ضخما نظير تتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2025 في يوليو الماضي بالولايات المتحدة، بلغ نحو 125 مليون دولار أمريكي، حسب تقارير إعلامية متنوعة ليواصل نجاحاته داخل وخارج الملعب.

