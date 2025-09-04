جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تحصد مراكز متقدمة في التحدي التكنولوجي الإفريقي العاشر

شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بفاعلية في التحدي التكنولوجي الإفريقي العاشر لعام 2025 (African Tech Challenge - ATC)، والذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال شهري يوليو وأغسطس، بمشاركة 142 فريقًا و568 متسابقًا من أكثر من 15 دولة إفريقية، تحت رعاية وزارة التعليم بجمهورية كينيا وبشراكة مع شركة AVIC INNO والجمعية الصينية للتبادل التعليمي الدولي، وجاءت مشاركة الجامعات التكنولوجية المصرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التحدي التكنولوجي الإفريقي العاشر ATC 2025

ومثّل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية فريقان طلابيان في مسابقة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، أظهرا جاهزية عالية في مختلف مراحل التحدي، وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ودعم الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، والدكتور سيمون عزت منسق برنامج الذكاء الاصطناعي، حيث تم التنسيق مع الشركات المرتبطة بالصناعة والشراكات الدولية من خلال المشرف الأكاديمي وعميد الكلية التكنولوجية.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المشاركين والفائزين، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة برؤيتها في دعم الابتكار والتميز التكنولوجي، مضيفًا بأن الجامعة تفخر بطلابها الذين رفعوا أسم الجامعة عاليًا، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في المسابقات الدولية لتهيئة الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشاد الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة بقيمة التجربة موضحًا أن الاندماج في بيئة تنافسية دولية يفتح آفاقًا أوسع للطلاب، ويمنحهم خبرات عملية وتقنية تسهم في تشكيل عقلية واعية ومبدعة.

وأضاف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية أن مشاركة طلابنا وحصولهم على مراكز متقدمة هو تتويج لجهودهم، ويعكس جاهزيتهم الأكاديمية والتقنية للتعامل مع تحديات المستقبل.

ويذكر أن الفرق المشاركة من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية:

الفريق الأول:

قائد الفريق: م. محمد عمار عبد الفتاح

الأعضاء: بسمة حسين محمد – محمد حسن عبد الله علي – يوسف حسن عبد الله علي



الفريق الثاني:

قائد الفريق: د. نجلاء سعيد

الأعضاء: محمد أحمد أحمد رمضان – ماريو إدوار سيد – مصطفى محمد جابر عبد الرسول.

