يشارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للتربية على الثقافة والفنون، وذلك بصفته رئيسًا للفريق المُعد لإطار منظمة الألكسو للتربية الثقافية والفنية، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية والثقافة).

رئيس جامعة حلوان يشارك في الملتقى الإقليمي الأول للتربية على الثقافة والفنون بعمان

تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة حلوان في دعم الثقافة والفنون، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسات الإبداعية.

الملتقى الإقليمي الأول للتربية على الثقافة والفنون بعمان

ويهدف الملتقى الذي يقام خلال الفترة من ١: ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بمدينة صلالة - عمان إلى وضع رؤية تربوية متكاملة تُعزز من مكانة الثقافة والفنون في المناهج التعليمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب العربي على أسس من الإبداع والانفتاح الثقافي. ومن المتوقع أن يقدم الدكتور قنديل عرضًا تفصيليًا حول الإطار المرجعي الذي أعده الفريق، والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير السياسات التعليمية في الدول العربية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتعد مشاركة جامعة حلوان في هذا الحدث الإقليمي تأكيدًا على مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجالات الفنون والثقافة، وعلى التزامها بتقديم خبراتها الأكاديمية لدعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والتربويين المختصين بمجالات التربية والثقافة والفنون من منظمة الألكسو، إلى جانب ممثلين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي هذا الملتقى ترجمة لتوجهات منظمة الألكسو في تعزيز دور الثقافة والفنون ضمن المنظومة التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.