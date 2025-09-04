مفوض الأونروا يكشف أمام الجامعة العربية عن كوارث تحدث في غزة

قال فيليب لازاريني، إن غزة تشهد مجاعة من صنع الإنسان، نتيجة الحصار الإسرائيلي على عمل المنظمات الإنسانية.

سكان غزة يواجهون للأسف خيارًا مأسويًا بين الموت جوعًا أو المجازفة بالقتل

وأضاف لازاريني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 164 بمقر الأمانة العامة، إن الغذاء تحوّل إلى سلاح، والمساعدات الإنسانية إلى أداة عسكرية، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون للأسف خيارًا مأسويًا بين الموت جوعًا أو المجازفة بالقتل في محاولات يائسة للحصول على الطعام.

توثق الجرائم الدولية المرتكبة في غزة

وأوضح أن الوضع الإنساني يتفاقم مع استمرار النزوح القسري، فضلا عن وجود احتلال عسكري كامل، إضافة إلى استهداف الصحفيين واغتيالهم "لإسكات الأصوات الأخيرة التي توثق الجرائم الدولية المرتكبة في غزة".

ولفت لازاريني إلى أن الأونروا فقدت أكثر من 360 من موظفيها في غزة، بينما دُمّر معظم مقارها أو تضررت بشدة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية منع وجود موظفين دوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أشار إلى ان هناك حملة عالمية تستهدف سمعة الوكالة وتعرقل عملها الأساسي".

وأكد أن الشركاء الفلسطينيين "يواصلون بشجاعة" تقديم الخدمات الأساسية، حيث قدمت الأونروا منذ وقف إطلاق النار في مارس أكثر من 1.5 مليون استشارة طبية، إلى جانب المساعدات الغذائية والتعليم.

تراجع المساهمات بنسبة تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي

ونبه لازاريني إلى أن الوضع المالي للوكالة "كارثي"، إذ لن تتمكن سوى من دفع الرواتب حتى سبتمبر، وسط تراجع المساهمات بنسبة تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي.

ودعا المفوض العام المجتمع الدولي إلى "ترجمة كلمات التضامن إلى أفعال ملموسة"، والمشاركة في التقييم الاستراتيجي الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، بما يتيح مراجعة تفويض الأونروا وضمان استمرار دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واختتم لازاريني بالتشديد على أن "وقف إطلاق النار بات أمرًا حتميًا"، وأن على الأونروا نشر خبرتها وشبكة خدماتها الإنسانية لمنع تفاقم المجاعة وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

