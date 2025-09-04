الإمارات تطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنه لابد من وقف فورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، داعيا إلى توحيد سردية السلام ومكافحة الإرهاب.

الدعم الإغاثى لسكان قطاع غزة

وشدد على أن بلاده ستواصل الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب على غزة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوما

وأشار المرر، خلال كلمته امام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، إلى أن "اجتماعنا اليوم يأتى بينما يشهد العالم اليوم زخما متزايدا فى الإجماع الدولى حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوما بعد يوم، ويأتى إعلان الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، ليعطى حافزا أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوى من تاريخ منطقة الشرق الأوسط".

وحدة لبنان وسيادته وعدم التدخل فى شؤونه

وأكد المرر دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادته وعدم التدخل فى شؤونه، ورحب بقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح فى يد الدولة.

كما دعا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته لدعم الشعب اليمنى وكذلك أهمية حفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.