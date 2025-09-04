أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى الصدر بالمنصورة، لافتًا إلى أن وحدة اضطرابات النوم تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتشكل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالدقهلية.

التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

وأوضح وكيل الوزارة أن العيادة الجديدة ستعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وتهدف الوحدة إلى تشخيص وعلاج مشكلات النوم المختلفة، مثل الأرق وصعوبات الدخول في النوم أو الاستمرار فيه، وانقطاع النفس الانسدادي النومي الناتج عن انسداد مجرى الهواء أو اضطراب مراكز التحكم بالتنفس، إلى جانب تشخيص حالات الشخير المرتفع والاضطرابات السلوكية أثناء النوم.

وتعتمد الوحدة على مختبر متكامل يضم غرفة مزودة بأحدث أجهزة المراقبة وكاميرات دقيقة لرصد التغيرات العصبية والجسدية أثناء النوم، بالإضافة إلى غرفة نوم مهيأة بعناية لتوفير الراحة التامة للمريض وضمان دقة الفحوص. ويبدأ التشخيص من خلال فحص التاريخ الطبي والفحص السريري، ثم إجراء دراسة نوم شاملة باستخدام أجهزة متطورة.

تشغيل وحدة اضطرابات النوم يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة إن تشغيل وحدة اضطرابات النوم يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى، حيث نوفر لهم بيئة طبية متكاملة تساعد على التشخيص الدقيق والعلاج الفعال لمشكلات النوم، وهو ما سينعكس إيجابيًا على صحة المرضى وجودة حياتهم. لافتا إلى أن العلاج يتحدد وفقًا لحالة المريض، حيث يتم الاستعانة بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي مثل جهاز CPAP الذي يحافظ على الممرات الهوائية مفتوحة ويمنح المريض نومًا عميقًا، أو جهاز BiPAP الذي يوفر ضغطًا متغيرًا للشهيق والزفير حسب الاحتياج الصحي.



واختتم وكيل الوزارة تصريحه بتقديم الشكر للدكتور محمد السعيد مدير المستشفى وفريق العمل على جهودهم في تجهيز الوحدة وتشغيلها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المديرية للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة لأمراض الصدر، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، وبإشراف الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والدكتورة ايمان سليمان استشاري الصدر ورئيس الوحدة.

