الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اتفاق بين مصر وغانا على التعاون الاستثماري في قطاع التعدين

البترول،فيتو
البترول،فيتو

 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع  إيمانويل أرماه كوفي بواه، وزير الأراضي والموارد الطبيعية بجمهورية غانا علي هامش مشاركتيهما في المؤتمر الأفريقي الاسترالي للتعدين والطاقة AFRICA Down Under، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التعدين بين مصر وغانا، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في  البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب حول برامج تحديث القطاع والإجراءات المتبعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات المعادن الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الطاقة العالمية.

 

تطوير القدرات البشرية وتبادل المعرفة الفنية 

كما أكد الجانبان أهمية تطوير القدرات البشرية وتبادل المعرفة الفنية والخبرات في مجالات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات التعدينية.

وفي ختام المباحثات، اكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وغانا بما يدعم جهود تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد المعدنية ويخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لقطاع التعدين فى افريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار التنسيق الاستثمارات الاجنبيه البترول والثروة المعدنية البنية التحتية البترول التنقيب عن الذهب والمعادن الطاقة العالمية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المؤتمر الإفريقي هيئة الثروة المعدنية

الأكثر قراءة

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

قبل إقرارها، تعرف على خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads