انتهاء أعمال تجديد ملعب مركز شباب زغلول أبو زيد في كفر الشيخ

ملعب مركز شباب زغلول
ملعب مركز شباب زغلول ابو زيد ببلطيم

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لملعب شباب "زغلول أبو زيد" ببلطيم شمل تغيير النجيل الصناعي والشبك، ورفع كفاءة سور الملعب وكشافات الإنارة والتوصيلات الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى تركيب الإنترلوك حول الملعب وتثبيت عوارض الأهداف، حيث تم التسليم الابتدائي للملعب بعد تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المواصفات الهندسية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المرافق الرياضية والشبابية بكفر الشيخ.

ومن جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية، بما يتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها كفرالشيخ، ويعظم من إمكانات المنشآت الشبابية والرياضية لتقديم أفضل الخدمات لروادها من النشء والشباب، لافتًا إلى أن أعمال التسليم شهدت حضور لجنة مختصة من الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة، إلى جانب فريق الإشراف بمديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بمركز بلطيم.

