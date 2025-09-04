تزامنا مع إعلان نتائج الإعادة بانتخابات الشيوخ، ما شروط الفوز بالمقاعد الفردية ؟

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، اليوم الخميس، نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر 5 محافظات، وهى، الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

ووفقا لتصريحات القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا اليوم الخميس، يعقبه مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ولـ 7821517 ناخبا الحق في التصويت موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ناخبا.

نصاب الفوز

تنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم، على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.