الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا طعون في جولة الإعادة للشيوخ وإعلان النتيجة النهائية الخميس

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
 أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلقَ أي طعون تتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت في دوائر محافظات الغربية وبني سويف والإسماعيلية والأقصر والوادي الجديد.

وأوضح بدوي أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعًا صباح الخميس الموافق 4 سبتمبر، يعقبه مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية ظهرًا بمقر الهيئة، للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة، وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 

 

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 

 وأجريت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

