تداول 16 ألف طن بضائع و867 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول 16 ألف طن بضائع و(867) شاحنة و(298) سيارة.

شملت حركة الواردات (11000) طن بضائع و(423) شاحنة و(251) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5000) طن بضائع و(444) شاحنة و(47) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Belagos Express، Poseidon Express بينما تغادر السفينة ALcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين Belagos Express، Poseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(274) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.

