بابا الفاتيكان يضغط على إسرائيل لوقف الحرب

يعقد بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، لقاء اليوم مع الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج، فى إطار الجهود المستمرة لوقف الجهود المستمرة لوقف التصعيد فى حرب غزة، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

هدنة إنسانية تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم

وأشار الموقع، إلى أن هذا اللقاء يأتى بعد محاولات عديدة قادها البابا من أجل تحقيق هدنة إنسانية تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، واستئناف عمل منظمات الإغاثة، وبدء عملية إعادة الإعمار فى القطاع الذى مزقته الحرب، فى محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة.

وذكرت الرئاسة الإسرائيلية، أن الاجتماع سيركز على عدة محاور رئيسية، من بينها، الجهود المبذولة لتحرير الأسرى والمحتجزين، مكافحة معاداة السامية على المستوى العالمى، وحماية المجتمعات المسيحية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية الأخرى.

حق الاطلاع على أرشيف ومكتبة الفاتيكان الرسمية

ومن المقرر أن يلتقى هرتسوج أيضًا بالكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، كما سيُمنح حق الاطلاع على أرشيف ومكتبة الفاتيكان الرسمية.

ويأتى هذا اللقاء بعد أيام فقط من تصريح قوى أدلى به البابا لاون 14، أدان فيه بشدة الأوضاع الكارثية التى يعيشها سكان غزة، موجّهًا نداءً حازمًا إلى جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولى لإنهاء الصراع الدامى فى الأراضى الفلسطينية.

وقف الحرب فى الأرض المقدسة

وقال البابا: "أجدد ندائى العاجل إلى كل الأطراف وإلى المجتمع الدولى لوقف الحرب فى الأرض المقدسة، التى خلفت الرعب والدمار والموت".

وأضاف: "أصلى من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والالتزام الكامل بالقانون الإنسانى الدولي".

