خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الجيش يتوقع رفض 200 ألف مدني لقرار الإخلاء من مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن جيش الاحتلال يقدر أن نحو 200 ألف مدني في مدينة غزة سيرفضون الإخلاء، وسط تحضيرات عسكرية متسارعة لمرحلة جديدة من العمليات في القطاع.

ثلاثة ألوية احتياط في قطاع غزة

وبحسب التقارير، يستعد جيش الإحتلال الإسرائيلي للدفع بثلاثة ألوية احتياط في قطاع غزة، في ظل ما يُعتقد أنه تصعيد ميداني مرتقب، مع التركيز على مناطق مكتظة بالسكان في مدينة غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". 

 التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في القطاع

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار والدمار الواسع وغياب أي مسار واضح لوقف إطلاق النار.

