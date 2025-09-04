الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"السياسة الخارجية وتناقضات حقوق الإنسان الدولية" ندوة في الحزب الناصري

محمد أبو العلا،فيتو
محمد أبو العلا،فيتو

يعقد الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو تحالف الأحزاب المصرية ندوته الاسبوعية التثقيفية تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في ظل تناقضات  حقوق الإنسان الدولية"وذلك اليوم  الخميس بمقر الحزب المركزي بالقاهرة.
 

 زيادة الوعي لدى أبناء الحزب وكوادره السياسية

 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى أن الندوة تعقد ضمن الندوات التثقيفية التى يعقدها الحزب بشكل أسبوعى من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الحزب وكوادره السياسية من الشباب من خلال سياسة مصر الخارجية فى ظل التنقاضات الخاصة بحقوق الإنسان وسياسات الكيل بمكيالين والتى تطبقها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تغض البصر عن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وأضاف رئيس الحزب الناصرى أن الندوة سوف يشارك بها عدد من قيادات الحزب الناصرى منهم الدكتور عمرو رضوان  النائب الأول لرئيس الحزب، ومجاهد ذكي أمين التنظيم.
 

 يذكر أن الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025 / 2026، سواء على القوائم المغلقة المطلقة أو على المقاعد الفردية، بما يضمن التمثيل الحقيقي لكافة فئات الشعب المصري طبقًا لنصوص الدستور وروحه. 

 

120 مرشحًا على مستوى الجمهورية 

وأعد الحزب 120 مرشحًا على مستوى الجمهورية، يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، تأكيدًا على التزام الحزب بدوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وتجسيدًا لمبادئه الثابتة في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزب الناصرى رئيس الحزب الناصري السياسة لخارجية لمصرية حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

الحزب الناصري يدفع بـ120 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية

الحزب الناصري: احتلال غزة لاستكمال المشروع الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية

الحزب الناصرى: مصر سعت منذ اللحظة الأولى لفتح المعابر لتقديم المساعدات للفلسطينيين

الحزب الناصري: من يروج للتجمهر أمام السفارات المصرية لا يهدف لدعم الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

هيكل عظمي.. طفل!

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads