"السياسة الخارجية وتناقضات حقوق الإنسان الدولية" ندوة في الحزب الناصري

يعقد الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو تحالف الأحزاب المصرية ندوته الاسبوعية التثقيفية تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية في ظل تناقضات حقوق الإنسان الدولية"وذلك اليوم الخميس بمقر الحزب المركزي بالقاهرة.



زيادة الوعي لدى أبناء الحزب وكوادره السياسية

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى أن الندوة تعقد ضمن الندوات التثقيفية التى يعقدها الحزب بشكل أسبوعى من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الحزب وكوادره السياسية من الشباب من خلال سياسة مصر الخارجية فى ظل التنقاضات الخاصة بحقوق الإنسان وسياسات الكيل بمكيالين والتى تطبقها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تغض البصر عن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الحزب الناصرى أن الندوة سوف يشارك بها عدد من قيادات الحزب الناصرى منهم الدكتور عمرو رضوان النائب الأول لرئيس الحزب، ومجاهد ذكي أمين التنظيم.



يذكر أن الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025 / 2026، سواء على القوائم المغلقة المطلقة أو على المقاعد الفردية، بما يضمن التمثيل الحقيقي لكافة فئات الشعب المصري طبقًا لنصوص الدستور وروحه.

120 مرشحًا على مستوى الجمهورية

وأعد الحزب 120 مرشحًا على مستوى الجمهورية، يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، تأكيدًا على التزام الحزب بدوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وتجسيدًا لمبادئه الثابتة في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

