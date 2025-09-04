ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لهو أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي، الذي محبته أصل من أصول الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» أخرجه البخاري.

دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وأشارت الدار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم".

أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن من أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

• تلاوة القرآن.

• ذكر الله.

• الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

• إطعام الطعام.

• التصدق.

• التهادي.

• صلة الأرحام.

• مُدارسة السيرة النبوية.

• التوسعة على الأسرة والأقارب.

• قراءة السيرة للأطفال.

• تذكُّر هدي النبي مع أهل بيته.

• الاجتماع على ذكر الله في بيت من بيوت الله.

وأوضحت دار الإفتاء أن إلقاء المدائح النبوية في ذكرى يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مستحب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8-9]، والتعزير هو التعظيم، ومدحه صلى الله عليه وآله وسلم من مظاهر تعظيمه وحبه.

