"أنغام الشباب" تتألق في ليالي صيف قطاع المسرح بالهناجر

أقيمت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الليلة السابعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

حفل فرقة أنغام الشباب

تألق نجوم فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في حفل الليلة السابعة للبرنامج الذي بدأ بعزف من شعبة كلاسيك الموسيقية بالفرقة لعدد من المقطوعات الموسيقية.

وتغنى كل من " كمال كمال، عبد الله الجسمي، فارس، تامر سعيد" بمجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية، منها "نعناع الجنينة، إلا وأنا معاك، جانا الهوى، قلبي عشقها،غريبة الناس، الله عليك يا سيدي، مغرم يا ليل"، واختتم الحفل بأغنية “أم الدنيا مين”، تحت إشراف الفنان وليد الحسيني مدير الفرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.