القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها فى "صيف قطاع المسرح" (صور)

أقيمت فعاليات الليلة الرابعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تقدم وزارة الثقافة البرنامج هذا العام مجانا للجمهور، فى الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

واختتمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلاتها فى الليلة الرابعة للبرنامج أمس الأحد.

وقدمت 10 استعراضات من أشهر أعمالها الفنية منها: "البمبوطية، الموشح، دبكة المجوز، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

حفلات برنامج صيف قطاع المسرح

ومن المقرر أن تحيي الفنانة آية عبد الله حفل الليلة الخامسة لبرنامج صيف قطاع المسرح، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، وتتغنى بمجموعة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب.

ويشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

