رياضة

موعد مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

مباراة تونس وليبيريا
مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب تونس نظيره الليبيري، اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم.

 

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

 

موعد مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القناة الناقلة لمباراة تونس أمام ليبيريا 


وتنقل مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، الناقل الحصري لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، ويبحث عن مواصلة الانتصارات لتعزيز حظوظه في بلوغ كأس العالم، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

 

ads