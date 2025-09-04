الخميس 04 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

نتفليكس تطرح الجزء الثاني من الموسم الجديد لمسلسل Wednesday

Wednesday، فيتو
Wednesday، فيتو

طرحت شبكة نتفليكس اليوم الخميس، الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسلها الناجح  Wednesday، للمشاهدة حصريا عبر منصتها الرقمية.

يتكون الجزء الثاني من الموسم الثاني، لمسلسل  Wednesday، من أربع حلقات، ليكون مجموع حلقات الموسم الثاني ٨ حلقات.

مسلسل Wednesday يحصل على تقييم 80% بموقع 'Rotten Tomatoes'

 في سياق متصل، حصل الجزء الأول من الموسم الثاني لمسلسل نتفليكس الشهير Wednesday، على تقييم 80% من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم 'Rotten Tomatoes'، وذلك بعد 20 مراجعة نقدية.

 

 وطرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس ـ Netflix، الجزء الأول من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Wednesday، للمشاهدة حصريا عبر المنصة، بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥.

 

 

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجون والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

 

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

وشوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية: " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

مواسم جديدة لمسلسل Wednesday

وحقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، نجاحا كبيرا بمجرد طرح حلقاته الثماني على منصة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٣، ما جعله يكسر الرقم القياسي لمسلسل 'Stranger Things'، في عدد ساعات المشاهدة في أول أسبوع من طرحه، حيث حقّق 341 مليون ساعة مشاهدة، مقارنة بـ335 مليون ساعة لمسلسل Stranger Things.

فيما كشف صناع مسلسل Wednesday، أنهم بالفعل لديهم أفكار ومخططات لثلاث أو أربع مواسم، من المسلسل، في حال قررت منصة نتفليكس تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

