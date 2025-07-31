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ثقافة وفنون

العرض العالمي للموسم الثاني من مسلسل Wednesday (صور)

العرض العالمي مسلسل
العرض العالمي مسلسل Wednesday

أقامت شبكة نتفليكس، العرض العالمي مسلسل Wednesday، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور نجوم المسلسل، وعلى رأسهم الممثلة جينا أورتيجا، التي تألقت بفستان أبيض ذو تصميم ساحر، جعلها محط أنظار جميع الحاضرين.

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

فيما كشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجين والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

وشوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية: " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام الجاري.

وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

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موسم ثالث لمسلسل Wednesday مسلسل Wednesday لندن الممثلة جينا أورتيجا Wednesday

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