الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جلسة تصوير جينا أورتيجا لصالح مجلة Vogue Mexico’s

جينا أورتيجا، فيتو
جينا أورتيجا، فيتو

خضعت الممثلة الشابة جينا أورتيجا، لجلسة تصوير لصالح مجلة Vogue Mexico’s، بمناسبة نجاح الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Wednesday.

واختار جينا الظهور بأكثر من لوك، من ضمنهم لوك شخصية Wednesday، الشهير باللون الأسود والغموض.

Image
Image

مسلسل Wednesday يحصل على تقييم 80% بموقع 'Rotten Tomatoes'

في سياق متصل، حصل الجزء الأول من الموسم الثاني لمسلسل نتفليكس الشهير Wednesday، على تقييم 80% من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم 'Rotten Tomatoes'، وذلك بعد 20 مراجعة نقدية.

Image

وطرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس ـ Netflix، الجزء الأول من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Wednesday، للمشاهدة حصريا عبر المنصة، بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥.

Image

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجين والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

 

 

 

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

وشوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية: " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

مواسم جديدة لمسلسل Wednesday

وحقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، نجاحا كبيرا بمجرد طرح حلقاته الثماني على منصة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٣، ما جعله يكسر الرقم القياسي لمسلسل 'Stranger Things'، في عدد ساعات المشاهدة في أول أسبوع من طرحه، حيث حقّق 341 مليون ساعة مشاهدة، مقارنة بـ335 مليون ساعة لمسلسل Stranger Things.

فيما كشف صناع مسلسل Wednesday، أنهم بالفعل لديهم أفكار ومخططات لثلاث أو أربع مواسم، من المسلسل، في حال قررت منصة نتفليكس تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الممثلة الشابة جينا أورتيجا الممثلة جينا أورتيجا جينا أورتيجا جينا أورتيجا تنسحب من فيلم

مواد متعلقة

جينا أورتيجا تساند إيران وتذكر العالم بفلسطين

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads