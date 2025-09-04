فرعونية أم فاطمية، قصة مشوقة لـ"عروسة المولد" في روايات التاريخ

حلاوة زمان عروسة وحصان، كلمات تعبر عن الاحتفال بــمولد النبي، أشرف خلق الله، فقد كانت العروسة تصنع من السكر يأكلها الناس احتفالًا وبهجة بالمولد النبوي الشريف، استبدلت العروسة الحلاوة التي تباع معها حصان الفارس من الحلاوة أيضًا، التي كتب عنها صلاح جاهين في الليلة الكبيرة بعروسة من البلاستيك مجرد رمز للفرحة لغلو أسعار السكر.



ويرجع اختيار العروسة رمزًا للاحتفال بمولد النبي كما يقول الباحث الدكتور عبد الغني الشال العميد السابق لكلية التربية الفنية في دراسته عن عروسة المولد أن العروسة هي قوة الحياة في ريعان الصبا ورمز الإنجاب والقرين في مصر القديمة للمولود الذكر حتى إنه كان الطفل حين يسقط على الأرض تسارع الأم بقول اسم الله على أختك قبلك.

البداية مع الفاطميين

وأضاف الشال: كان الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى في المولد النبوي، وتجمل بالأصباغ، ويداها توضعان في خصرها، وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التي ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر، وكان هناك أكثر من شكل لحلويات المولد، ولكن العروسة والحصان هما الأشهر لما يمثلان من فرحة.

عروسة المولد

وهناك عدة روايات حول تاريخ حلوى المولد وصنع العرائس من الحلوى تفيد بأن الخليفة الفاطمي كان يشجع جنوده المنتصرين على أعدائه بتزويجهم بعروس جميلة، وأصبحت عادة وقت احتفالات النصر كل عام أن يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفة بصناعة عرائس جميلة من الحلوى، لتقديمها كهدايا إلى القادة المنتصرين وإلى عامة الشعب والأطفال، وهناك رواية أخرى تقول إن الحاكم بأمر الله، كان يحب أن تخرج إحدى زوجاته معه فى يوم المولد النبوي، فظهرت في الموكب بثوب ناصع البياض، وعلى رأسها تاج من الياسمين، فقام صنَّاع الحلوى برسم الأميرة والحاكم في قالب الحلوى على هيئة عروس جميلة، والحاكم تم صنعه فارسا يمتطى جوادًا.

العروسة والحصان اشهر الحلويات

وقد استغل المصريون يوم احتفالات المولد النبوي لإقامة حفلات زفافهم، أما عن عروسة المولد فنجد أن المؤرخين، قد ارجعوا أنها كانت تمثل زوجة الخليفة، وكان الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى فى المولد، وتجمل بالأصباغ، ويداها توضعان فى خصرها، وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التي ينفرد بها المولد النبوى الشريف في مصر، وكان هناك أكثر من شكل لحلويات المولد، ولكن العروسة والحصان هم الأشهر لما يمثلون من فرحة.

دار الفطرة لصناعة الحلوى

وأنشأ الفاطميون دار الفطرة التي تتولى صناعة حلوى المولد والعروسة والحصان الحلاوة، وقد ذكر الجبرتي أن القلقشندي قال إن الدار تستخدم 30 قنطارًا من السكر في صناعتها.

عرائس شعبية من العسل والدقيق

أيضًا نسب البعض عروسة المولد إلى الفراعنة، فأكد بعض الخبراء وجود نسخ منها معروضة في المتحف الزراعي بالقاهرة، مؤكدين أنها كانت عرائس شعبية مصنوعة من عسل النحل الصافي الممزوج بدقيق القمح، وكانت تنتشر تلك العرائس بين المصريين في الأعياد المتتالية، سواء كان عيد الربيع، أو عيد التتويج الملكي، ومن هنا أصبحت العرائس شريكًا أساسيًّا في الأفراح والأعياد ومنها المولد النبوي الشريف.

الدكتور عبد الرحيم ريحان، فيتو



وفي دراسة لخبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، تم الإشارة إلى أن "عروسة المولد" قبطية الأصل، كانت تصنع في مصانع خاصة بمنطقة "أبو مينا" بكينج مريوط، وكانت ترمز في المسيحية إلى النفس البشرية، ومن المفترض أن تأثيرها امتد من عصر الفراعنة، واستمر حتى دخلت المسيحية مصر.

كما استمرت في العصور الإسلامية، وقد تم اكتشاف نماذج للعروس والحصان في خرائب مدينة أبو مينا تشبه تمامًا العروسة والحصان الحلاوة المعروفة لدينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.