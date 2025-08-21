الخميس 21 أغسطس 2025
بيان عاجل من السعودية بشأن شروع قوات الاحتلال في بناء مستوطنات بمحيط القدس

وزارة الخارجية السعودية،
وزارة الخارجية السعودية، فيتو

أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها وبأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة.

 شروع قوات الاحتلال في التوسع في بناء مستوطنات

 واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها شروع قوات الاحتلال في التوسع في بناء مستوطنات بمحيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. 

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

 وشددت المملكة على أن هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت الوزارة السعودية: إن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة، وتهدد شرعية النظام الدولي.

