التموين تعلن قائمة جديدة من المحظورات على منافذ صرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المحظورات على أصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين، في إطار قرار جديد لوزير التموين الدكتور شريف فاروق لضبط منظومة السلع التموينية.

وحظرت وزارة التموين على البقالين وأصحاب مشروع جمعيتي القيام بأي من الأفعال الآتية:

الإمتناع عن تسليم صاحب البطاقة فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ الواجب تحصيلها طبقًا للأسعار المقررة للسلع الغذائية المنصرفة.

تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أو بند تزيد على أسعار السلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية، ما لم يصدر قرار من أي جهة إدارية مختصة بتحصيل مبالغ بالزيادة، وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

إخفاء ماكينة صرف السلع الغذائية بعيدًا عن متناول صاحب البطاقة.

التعدي على الحملة أو احتجازها أو حجزها أو منعها أو عدم تمكينها من أداء عملها بأية صورة من الصور، ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.

بيع السلع الغذائية خارج المنظومة أو الجهات خارجية.

الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فروع الجملة.

غلق النشاط بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للنشاط.

تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الرادعة، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرار انتظام منظومة الدعم.

