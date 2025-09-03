رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن فقدانها شكَّل ضربة قاسية لمستقبل القلعة البيضاء، وأن الأمل لا يزال قائمًا في عودتها.

كواليس تخصيص الأرض لصالح الزمالك

وأوضح درويش، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، أن قرار تخصيص الأرض صدر عام 2003 أثناء فترة رئاسته للنادي، في عهد وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان.

وأضاف أن الزمالك حصل وقتها على 90 فدانًا في ميدان جهينة بجوار مول العرب، قبل أن يصدر قرار سيادي بنقل الأرض إلى موقع آخر.

أزمة التمويل

أشار رئيس الزمالك الأسبق إلى أنه تسلم الأرض رسميًا عام 2004، لكن الأزمة الكبرى كانت في غياب التمويل اللازم لوضع حجر الأساس وبدء الإنشاءات.

وأوضح أن الاعتماد في تلك المرحلة كان على المساهمات الفردية التي لم تكن كافية، وهو ما حال دون تنفيذ المشروع.

ضربة لمستقبل نادي الزمالك

أكد درويش أن فقدان الأرض كان بمثابة خسارة لروح النادي وأثر بشكل مباشر على مستقبله، مشددًا على أن الزمالك يضم أعضاءً وكوادر قادرة على دعم المشروع حال توافر الأرض والتمويل من جديد.

مناشدة للرئيس السيسي

اختتم حديثه بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإعادة الأرض إلى النادي، معتبرًا أن هذا المشروع يمثل الأمل الكبير لجماهير الزمالك وأعضائه.

وقال: "لو كنت رئيسًا للنادي، لاتخذت قرارات تدريجية وتواصلت مع جميع المسؤولين لحل الأزمة، فهي قضية جماهيرية وليست فردية".

