تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الفرنسي، لوران بلان المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن تشكيل النمور لمباراة الأخدود، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأخدود.

وقرر المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي اتحاد جدة استبعاد لاعب الفريق الإسباني أوناي هيرنانديز، ولاعب الفريق أحمد الغامدي، وذلك لقرار فني من جانب المدرب.

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود

وجاء تشكيل الاتحاد لمباراة الأخدود على النحو التالي:

محمد العبسي، مهند الشنقيطي، سعد آل موسي، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، فابينيو تفاريس، نجولو كانتي، حسام عوار، موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.