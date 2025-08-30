الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد جدة يستهل مشوار الدفاع عن الدوري السعودي بخماسية في الأخدود

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي، استهل فريق اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقبه، بفوز كبير على مضيفه الأخدود 5-2، في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في ختام منافسات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي.

أهداف مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود 

سجل خماسية الاتحاد، قائده الفرنسي كريم بنزيما «هاتريك» في الدقائق (4 و51 و60) والهولندي ستيفن بيرجوين (7) وسعيد الربيعي (29 بالخطأ في مرماه) فيما سجل هدفي الأخدود نجمه الكولومبي خوان بيدروزا (27 و57).

ولم يمهل الاتحاد مضيفه سوى ثلاث دقائق حتى قص شريط الأهداف، عندما تلقى الفرنسي كريم بنزيما كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها مباشرة على يسار الحارس البرازيلي صامويل ليما (4).

وبعد ثلاث دقائق ضاعف الاتحاد النتيجة عندما صوب الهولندي ستيفن بيرجوين كرة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها داخل المرمى (7) ولاحت فرصة للاتحاد لإضافة هدف ثالث لولا تدخل الدفاع الذي اعترض طريق كرة بيرجوين وحولها للركنية (25) ومن هجمة منسقة قلص الأخدود الفارق عندما استفاد الكولومبي خوان بيدروزا من كرة أخطأ دفاع الاتحاد في إبعادها ليضعه برأسه على يسار محمد العبسي (27).

لكن اتحاد جدة أعاد الفارق مجددًا عندما توغل الجزائري حسام عوار بكرة داخل منطقة الجزاء ولعبها عرضية لترتطم بالمدافع سعيد الربيعي وتأخذ طريقها داخل المرمى (29) وتألق ليما في مرماه وأنقذ فريقه من هدفين محققين، عندما تصدى لكرة الفرنسي موسى ديابي الإنفرادية (40) ثم رأسية بنزيما (45).

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه، وأضاف هدفًا رابعًا عندما تلقى بنزيما كرة عرضية لعبها برأسه على يمين ليما (51) ومن هجمة سريعة تمكن الأخدود من تسجيل هدفه الثاني عندما تلقى بيدروزا كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية على يسار العبسي (57).

وعاد الاتحاد للتسجيل بواسطة بنزيما الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء لعبها على الطائر داخل المرمى (60) وأضاع الاتحاد فرصة محققة عندما هيأ حسام عوار كرة إلى كريم بنزيما الذي فقد السيطرة عليها لتفقد خطورتها (68) وأكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه نايف عسيري (83).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة الدوري السعودي الاتحاد الاخدود

مواد متعلقة

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم اتحاد جدة

الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع محترف اتحاد جدة

نجم ريال مدريد السابق على رادار اتحاد جدة بطلب من بنزيما

الأكثر قراءة

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

تعرف على كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص وفق القانون

انخفاض البتلو 43 جنيهًا والكندوز 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads