اتحاد جدة يستهل مشوار الدفاع عن الدوري السعودي بخماسية في الأخدود

الدوري السعودي، استهل فريق اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقبه، بفوز كبير على مضيفه الأخدود 5-2، في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في ختام منافسات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي.

أهداف مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود

سجل خماسية الاتحاد، قائده الفرنسي كريم بنزيما «هاتريك» في الدقائق (4 و51 و60) والهولندي ستيفن بيرجوين (7) وسعيد الربيعي (29 بالخطأ في مرماه) فيما سجل هدفي الأخدود نجمه الكولومبي خوان بيدروزا (27 و57).

ولم يمهل الاتحاد مضيفه سوى ثلاث دقائق حتى قص شريط الأهداف، عندما تلقى الفرنسي كريم بنزيما كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها مباشرة على يسار الحارس البرازيلي صامويل ليما (4).

وبعد ثلاث دقائق ضاعف الاتحاد النتيجة عندما صوب الهولندي ستيفن بيرجوين كرة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها داخل المرمى (7) ولاحت فرصة للاتحاد لإضافة هدف ثالث لولا تدخل الدفاع الذي اعترض طريق كرة بيرجوين وحولها للركنية (25) ومن هجمة منسقة قلص الأخدود الفارق عندما استفاد الكولومبي خوان بيدروزا من كرة أخطأ دفاع الاتحاد في إبعادها ليضعه برأسه على يسار محمد العبسي (27).

لكن اتحاد جدة أعاد الفارق مجددًا عندما توغل الجزائري حسام عوار بكرة داخل منطقة الجزاء ولعبها عرضية لترتطم بالمدافع سعيد الربيعي وتأخذ طريقها داخل المرمى (29) وتألق ليما في مرماه وأنقذ فريقه من هدفين محققين، عندما تصدى لكرة الفرنسي موسى ديابي الإنفرادية (40) ثم رأسية بنزيما (45).

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه، وأضاف هدفًا رابعًا عندما تلقى بنزيما كرة عرضية لعبها برأسه على يمين ليما (51) ومن هجمة سريعة تمكن الأخدود من تسجيل هدفه الثاني عندما تلقى بيدروزا كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية على يسار العبسي (57).

وعاد الاتحاد للتسجيل بواسطة بنزيما الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء لعبها على الطائر داخل المرمى (60) وأضاع الاتحاد فرصة محققة عندما هيأ حسام عوار كرة إلى كريم بنزيما الذي فقد السيطرة عليها لتفقد خطورتها (68) وأكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه نايف عسيري (83).

