آرسنال يتعاقد مع مدافع جديد ويستغني عن 4 لاعبين

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

نجح نادي آرسنال الإنجليزي في تعزيز صفوفه بلاعب جديد من الدوري الألماني في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.

هينكابي ينضم رسميا إلى آرسنال 

وأعلن النادي اللندني تعاقده مع المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي من باير ليفركوزن، معارا لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير، فإن عقد هينكابي يتضمن بند خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ويجيد صاحب الـ23 عاما اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ليعطي مزيدا من الحلول لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

ومنذ انتقاله إلى ليفركوزن عام 2021، خاض هينكابي أكثر من 100 مباراة مع الفريق، حيث كان عنصرا أساسيا في طريقه نحو لقب البوندسليجا التاريخي في 2024.

آرسنال يستغني عن 4 لاعبين

في الوقت ذاته، تخلى آرسنال عن بعض عناصره، حيث أعلن انتقال ظهيره الأيسر أوليكسندر زينتشينكو إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما رحل مدافعه جاكوب كيويور إلى بورتو.

وعلى مستوى خط الهجوم، أرسل المدفعجية الجناح الشاب ريس نيلسون إلى برينتفورد على سبيل الإعارة أيضا.

وفي وقت سابق هذا اليوم، أعلن الجانرز انتقال لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا إلى هامبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

