سر استبعاد كييزا من قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا.

ويحق لكل فريق استدعاء 25 لاعبًا كحد أقصى في القائمة أ، واختار ليفربول قائمته المكونة من 22 لاعبًا من بينهم الصفقات الجديدة فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وجيوفاني ليوني وجورجي مامارداشفيلي وفريدي وودمان.

ويشترط في تلك القائمة تواجد 17 لاعبًا أجنبيًا، و8 لاعبين محليين، وهو ما تسبب في استبعاد كييزا، حيث تبقى مكان واحد فقط في خانة الأجانب في قائمة ليفربول، حيث قرر المدرب آرني سلوت استدعاء ريو نجوموها بدلًا من الإيطالي كييزا.

ورغم أن نجوموها إنجليزي، ومن ثم يمكن اعتباره محليًا، إلا أن ليفربول لم يستطع تسجيله في خانة المحليين كونه لم يستوف الشروط المطلوبة من يويفا، التي تنص على أنه يمكن اعتبار لاعب ما محليًا، مهما كانت جنسيته أو عمره، حال لعبه لمدة ثلاث سنوات على الأقل بين سن 15 و21 عامًا مع النادي المعني أو نادي آخر في نفس الاتحاد، في حين أن نجوموها انضم إلى ليفربول الصيف الماضي فقط من أكاديمية تشيلسي.

كما لا يمكن انضمام نجوموها في قائمة ب الخاصة باللاعبين الأصغر سنًا، مواليد 1 يناير 2004 وما بعده، لعدم تواجده مع ليفربول لمدة عامين متواصلين، مع العلم أنه مواليد أغسطس 2008.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على ما يلي: "يسمح بتسجيل اللاعب في القائمة ب إذا ولد في الأول من يناير 2004 أو بعده، وكان منذ بلوغه سن الخامسة عشر مؤهلًا للعب مع النادي المعني لعامين متواصلين أو لثلاث سنوات متتالية بحد أقصى فترة إعارة واحدة لنادي من نفس الاتحاد لمدة لا تزيد عن عام واحد".

كما يسمح بتسجيل اللاعبين البالغين من العمر 16 عامًا في القائمة ب، إذا كانوا مسجلين في النادي المشارك لمدة عامين متواصلين.

وفي حال تأهل ليفربول إلى دور الـ16، يمكنه إضافة 3 لاعبين جدد إلى قائمته، حسب قوانين يويفا.

مفاجأة مدوية في قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وأعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويلتقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب خارج ملعبه ضد جالطة سراي، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب آنفيلد، قبل أن يغادر ليفربول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مبارياته ضد ريال مدريد، ثم يستضيف أيندهوفن، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ثم يخوض لقاء خارج ملعبه ضد مارسيليا قبل أن يختتم مبارياته بلقاء كاراباج.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.