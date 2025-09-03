أحمد أمين يعلن عن جولة عالمية لـ"ستاند أب كوميدي" في أمريكا الشمالية

أعلن الفنان أحمد أمين عن تفاصيل جولته العالمية لـ "ستاند أب كوميدي" التي تبدأ في الولايات المتحدة وكندا.

وعبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كشف أمين عن مواعيد الحفلات، حيث ستنطلق الجولة يوم 8 أكتوبر في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وتختتم في 22 أكتوبر بمدينة إدمونتون في كندا.

وفي منشور طريف، خاطب أمين جمهوره قائلًا: "أول خطوة في الجولة... حبيت أمسي على إخواتي المغتربين في أمريكا الشمالية في الأول قبل ما التلج ينزل علينا... أنا ما عنديش استعداد أخاطر بمفاصلي"، مضيفًا أنه سيُعلن قريبًا عن موعد حفلته الكبرى في القاهرة، ومؤكدًا على مشاركة جمهوره كل خطوة.

هذه الجولة تأتي في إطار دعم أحمد أمين لمؤسسات العمل الخيري، حيث قرر تخصيص كامل أرباحها لدعم مرضى السرطان في مستشفى معهد الأورام.

