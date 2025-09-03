"علم الأوستيوباثي" ندوة بمكتبة الإسكندرية 9 سبتمبر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوعي المعلوماتي بإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "علم الأوستيوباثي: الطب الذي يعيد التوازن للجسم"، يلقيها الدكتور هشام خليل؛ رئيس الجمعية المصرية لطب الأوستيوباثي، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية الرئيسي.



تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور ونشر الوعي بأهمية علم الأوستيوباثي؛ وهو أحد فروع الطب التكاملي، يُعنى بإعادة التوازن الجسدي وتعزيز قدرة الجسم على الشفاء الذاتي. وسيتم تسليط الضوء على التقنيات اليدوية الآمنة والفعالة المعتمدة على فهم عميق للعلاقة بين البنية الجسدية والوظائف الحيوية، والتي بدورها تهدف إلى إعادة التوازن الجسدي وتحفيز قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء، بما يسهم في التخفيف من الآلام المزمنة وتحسين جودة الحياة.

وتتناول الندوة أيضًا المفاهيم الأساسية لعلم الأوستيوباثي، وأبرز تطبيقاته العلاجية، إضافة إلى دوره في التعامل مع التوترات الجسدية والعضلية، وكيفية تأثيره الإيجابي على الصحة العامة، بما يساعد الأفراد على تعزيز صحتهم البدنية والنفسية.



