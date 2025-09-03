مي كساب وأوكا يطرحان أغنية بعنوان "من غير رجالة" (فيديو)

طرحت الفنانة مي كساب أغنية جديدة تجمعها بزوجها مؤدي المهرجانات “أوكا”، والتي تحمل اسم “من غير رجالة”، حيث أن الأغنية من ضمن الحملة الدعائية لفيلم “آخر راجل في العالم”، الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، كما جذب البوستر الرسمي للأغنية الأنظار، إذ ظهر الثنائي بستايل مستوحى من الحضارة الفرعونية، في إطلالة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما أضاف لمسة بصرية مميزة على الحملة الترويجية.

يذكر أن الفنانة مي كساب تشارك في سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “نون النسوة”، الذي تقوم ببطولته، وكان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي، إلا أنه تم تأجيله للعام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.