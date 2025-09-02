الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الهلال السعودي ينقض فجأة على صفقة أهلي جدة

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

انقض نادي الهلال السعودي، على إحدى صفقات نظيره أهلي جدة السعودي، خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

الهلال يضم المدافع التركي يوسف أكتشيشيك

وكان الهلال أعلن رسميًّا أمس الاثنين تعاقده مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك القادم من نادي فنربخشة التركي، ليكون ذلك التعاقد خامسَ صفقات النادي في هذا الميركاتو.

وتعاقد "الزعيم" مع كل من داروين نونيز، والفرنسي تيو هرنانديز، إلى جانب الثنائي المحلي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

الهلال ينافس أهلي جدة على صفقة تركي العمار

يحاول الهلال ضم النجم، تركي العمار، وهي الصفقة التي كان النادي الأهلي على وشك إتمامها للتعاقد مع نجم خط الوسط تركي العمار لاعب نادي القادسية.

ودخل نادي الهلال فجأة على خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب تركي العمار، الذي كان الأهلي على أعتاب حسم صفقة ضمه من نادي القادسية في صفقة اعتبرها مسؤولو النادي "الأخضر" أساسية ومحورية لتقوية مركز خط الوسط قبل إغلاق باب التسجيلات.

ويأتي هذا التدخل المفاجئ من العملاق "الزعيم" ليعيد تشكيل خريطة الصفقات في الدوري السعودي.

