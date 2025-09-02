الهلال السعودي ينقض فجأة على صفقة أهلي جدة

انقض نادي الهلال السعودي، على إحدى صفقات نظيره أهلي جدة السعودي، خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

الهلال يضم المدافع التركي يوسف أكتشيشيك

وكان الهلال أعلن رسميًّا أمس الاثنين تعاقده مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك القادم من نادي فنربخشة التركي، ليكون ذلك التعاقد خامسَ صفقات النادي في هذا الميركاتو.

وتعاقد "الزعيم" مع كل من داروين نونيز، والفرنسي تيو هرنانديز، إلى جانب الثنائي المحلي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

الهلال ينافس أهلي جدة على صفقة تركي العمار

يحاول الهلال ضم النجم، تركي العمار، وهي الصفقة التي كان النادي الأهلي على وشك إتمامها للتعاقد مع نجم خط الوسط تركي العمار لاعب نادي القادسية.

ودخل نادي الهلال فجأة على خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب تركي العمار، الذي كان الأهلي على أعتاب حسم صفقة ضمه من نادي القادسية في صفقة اعتبرها مسؤولو النادي "الأخضر" أساسية ومحورية لتقوية مركز خط الوسط قبل إغلاق باب التسجيلات.

ويأتي هذا التدخل المفاجئ من العملاق "الزعيم" ليعيد تشكيل خريطة الصفقات في الدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.