عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي: قرار تأخر كثيرا

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء باختيار وليد صلاح الدين في نفس المنصب، مع الجهاز الفني الجديد الذي شهد تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول.

وأضاف: “اختيار وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي جاء متأخرا ولكن في النهاية حدث ذلك وأصبح مديرا للكرة، وإن شاء الله ينجح ويكسر الدنيا،، هو ليس صديقا فقط بل هو أخ، أتمنى له كل التوفيق”.

وأكمل:" ريبيرو حصل على كل الفرص، أجواء ومعسكر إعداد ولاعبين على أعلى مستوى وتم توفير كل الأمور التي تساعده على النجاح، وغضب الجماهير كان مبررا".

وتابع: "الأهلي لم ينتظر وأجرى تغييرات سريعة وهذا الأمر يُحسب للجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي

فيما فند سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، أخطاء خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، كاشفا عن أمر يحدث في التدريبات يراه خاطئًا ويجب تعديله، خاصة بعد التعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكلٍّ منهما، في افتتاحية مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال “عبد الحفيظ” لبرنامج “اللعيب”: "ما زال الوقت مبكرًا للحُكم على نتائج الأهلي، وطبعًا الإمكانيات والقدرات كانت في صالح المدرب وليست ضده ولذلك الأداء لم يكن مقنعًا لنا، ونحن نتحدث عن بداية الدوري، ولكنّ هناك نقاطًا نقف عندها، أوّلًا نعرف النادي الذي نمثله والضغوط التي نتعرض لها".

وأضاف: "أيضًا توقيت المِران الساعة العاشرة صباحًا صعبٌ للغاية من حيث الحرارة وغيرها، يمكن أن يكون بعيدًا عن مصر فهو أمر جيد ولكن في بلدنا في ظل الأجواء الحارة الحالية صعب جدًّا، ممكن يقام هذا في الشتاء ولكن في الصيف صعب، المران في الـ10 صباحًا يعني أن تجمع الفريق سيكون في الثامنة والنصف صباحًا بمعنى أن اللاعب يجب أن يستيقظ الساعة السابعة صباحًا وبالتالي ينام قبل الثانية عشرة مساء وهو شيء في منتهى الصعوبة للجيل الحالي الذي يتعرض للسوشال ميديا وضغوطها".

وأوضح أن الفريق أيضًا يخوض مبارياته في التاسعة مساء وهو الوقت الذي من المفترض أن يهيئ المخ عضلات الجسم نحو الاسترخاء للتعود على النوم بشكل يومي.

وأوضح: "هناك أمور أيضًا في الملعب والإسراع في التغييرات، ولاعب مثل أليو ديانج لا يمكن إجلاسه بديلًا أو مقارنته بأي أحد".

وشدد على أن الفريق الأحمر لم يخض أي مباراة ودية قوية استعدادًا للموسم الجديد، وكلها مواجهات لم تكن بالمستوى المأمول، ولكن التعادل مع مودرن سبورت ليس نهاية المطاف والفريق قادر على العودة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة فاركو، مساء الجمعة المقبل، بإستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

