أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهن الرياضية، التي شهدت انتخاب مجلس إدارة النقابة.

وأقيمت الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الرياضية في 16 نوفمبر الماضي، وشهدت انتخاب مجلس إدارة برئاسة الدكتور فتحي ندا، المتواجد في المنصب منذ عدة سنوات، قبل أن يحرك عدد من أعضاء الجمعية العمومية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد نقيب المهن الرياضية والمدير التنفيذي للنقابة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

هيئة مفوضي الدولة توصي ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية

وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها، حيث أوصت ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية وانتخابات النقابة.

هيئة مفوضي الدولة توصي ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية

وزير الشباب والرياضة يبحث مع نقابة المهن الرياضية خطة العمل المستقبلية

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل متكاملة لتطوير الأداء المهني في القطاع الرياضي، بما يسهم في دعم الكوادر العاملة في المجال وتعزيز كفاءة المنظومة الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تقوم به النقابة في تنظيم المهن المرتبطة بالمجال الرياضي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الرياضية، لضمان تقديم خدمات متميزة للعاملين، وتوفير بيئة احترافية تواكب تطورات الرياضة العالمية.

فيما وقع الأولمبياد الخاص المصري بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهن الرياضية، في خطوة هامة لدعم وتعزيز الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أقيمت مراسم التوقيع في مقر النقابة العامة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية.

توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص ونقابة المهن الرياضية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، التأهيل، وتنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشمل البروتوكول تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات، وتنظيم ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات المدربين في كيفية التعامل مع اللاعبين من ذوي الإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.