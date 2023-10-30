كرمت نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي، على هامش حفل تخرج الدورة الأساسية للمدربين والإداريين بالنقابة العامة رقم 510 و509، والتي ينظمها نادي النادي بشيراتون.

كما قامت نقابة المهن الرياضية بتكريم الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية «بنين» بجامعة حلوان السابق.

نقابة المهن الرياضية تكرم رئيس اتحاد اليد في نادي النادي شيراتون، فيتو

شهد الحفل حضور كلًا من الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان السابق، والدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس الأمناء بنادي النادي، والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للمهن الرياضية، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للنادي، والدكتور يحيى فارس رئيس شركة الإدارة بالنادي.

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نقابة المهن الرياضية تكرم رئيس اتحاد اليد في نادي النادي بشيراتون، فيتو

ووجه الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، الشكر للدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد على حضوره والانجازات التي يحققها مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا وجه الشكر لمجلس إدارة نادي النادي على تنظيم هذا الحفل على أعلى مستوى.

نقابة المهن الرياضية تكرم رئيس اتحاد اليد في نادي النادي بشيراتون، فيتو

على الجانب الآخر، وجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر والتقدير لنقابة المهن الرياضية على هذا التكريم الذي أسعده كثيرًا، مؤكدًا على أن الاتحاد المصري سيقوم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

نقابة المهن الرياضية تكرم رئيس اتحاد اليد في نادي النادي بشيراتون، فيتو

من ناحية أخرى، انضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر المنتخب الوطني لـ كرة اليد بقيادة المدير الفني الجديد كارلوس باستور، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

قائمة اللاعبين المحترفين

وتشهد قائمة المحترفين كل من:

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

يحيى الدرع (فزبريم المجري)

محمد ممدوح هاشم (الخليج السعودي)

علي زين (دينامو بوخارست)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محمد سند (نيم الفرنسي)

محمد عصام الطيار ( فايلشتيتن الألماني)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

ويغيب عن صفوف المنتخب في المعسكر المقام حاليا كل من حسن وليد قداح وأحمد هشام دودو بسبب الإصابة.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

وانطلق الإثنين الماضي، معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الجديد كارلوس باستور، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويقام معسكر المنتخب الوطني في المركز الأولمبي ويستمر حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.