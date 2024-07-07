الأولمبياد الخاص الدولي يعلن حصة مصر بالألعاب العالمية الشتوية

أعلن قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة الدكتور شريف الفولى عن حصة مصر وباقي برامج المنطقة المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية، والتي تستضيفها مدينة تورينو الإيطالية.

ويجدر الإشارة إلى مدينة تورينو الإيطالية ستستضيف الألعاب الشتوية في ثلاث بلديات وهي باردونيكيا، سيستريير، براجيلاتو، وتقام في الفترة من 8 وحتى 16 مارس 2025، من بين مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من 101 دولة ، بالإضافة الى 625 مدربا و3 آلاف متطوعا، ومن المتوقع مشاركة 300 ألف متفرج.

الألعاب العالمية الشتوية

ويأتي الإعلان عن حصص الدول عقب كشف إيطاليا عن شعار الألعاب وبدء الاستعدادات الجادة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير والذي يقام كل أربع سنوات، ولم تقام الألعاب الماضية التي كان من المقرر اقامتها في كازان 2021 بسبب تفشى متحور كورونا دلتا بلاس.

وكشف الفولى بأن مصر سوف تشارك ببعثة قوامها 15 فردا بينهم 6 لاعبين عبارة عن ثلاثة ذكور وثلاث إناث واثنين إداريين بالإضافة إلى 6 مدربين ورئيسا للبعثة.

ويبلغ إجمالي بعثة المنطقة المشاركة في الألعاب 184 فردا بينهم 84 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة هي مصر، الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، قطر، السعودية، فلسطين، تونس، الإمارات.

الأولمبياد الخاص المصري

وتشارك الجزائر بوفد مكون من 6 أفراد عبارة عن لاعبين لاعب ولاعبه ومدربين وإدارى ورئيس بعثة، بينما تشارك البحرين بوفد مكون من 6 أفراد عبارة عن لاعبين ومدربين وإداري ورئيس بعثة وتشارك إيران ببعثة قوامها 10 أفراد عبارة عن 4 لاعبين 2 ذكور و2 إناث وأربع مدربين وإدارى ورئيس بعثة، بينما تشارك العراق بوفود مكون من 13 فردا عبارة عن 8 لاعبين و2 إداريين ومدربين ورئيس بعثة.

بينما تشارك الأردن ببعثة مكونة من 13 فردا عبارة عن 8 لاعبين وإداريين ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك الكويت ببعثة مكونة من 8 أفراد عبارة عن 3 لاعبين لاعب ذكر ولاعبتين أنثى وإدارى و3 مدربين وإدارى ورئيس بعثة، وتشارك لبنان ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعبين ذكر وأنثى ومدربين وإدارى ورئيس بعثة، وتشارك ليبيا ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعبين ذكر وأنثى وإدارى ومدربين ورئيس بعثة.

وتشارك موريتانيا ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه وإدارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك المغرب ببعثة قوامها 17 فردا عبارة عن 10 لاعبين عبارة عن لاعب ذكر و9 إناث وإدريين وأربع مدربين بالإضافة إلى رئيس بعثة، وتشارك عمان ببعثة قوامها 15 فردا عبارة عن 6 لاعبين 3 ذكور و3 إناث وإداريين و6 مدربين ورئيس بعثة.

وتشارك فلسطين ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه وإدارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك قطر ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه ومدربين وإدارى ورئيس بعثة، وتشارك السعودية ببعثة قوامها 20 فردا عبارة عن 12 لاعبا ولاعبة وإداريين و5 مدربين ورئيس للبعثة، وتشارك تونس ببعثة مكونة من 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبة وإداري ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك الإمارات ببعثة مكونة من 25 فردا وهى أكبر بعثات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تضم 11 لاعبا 5 ذكور و6 إناث وإداريين و11مدربا بالإضافة إلى رئيسا للبعثة.