الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس شئون المديريات بوزارة التعليم يتابع جاهزية مدارس طلخا للعام الدراسي الجديد

جولة رئيس الإدارة
جولة رئيس الإدارة المركزية المدرسات بالتعليم، فيتو

 استقبلت إدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية  اليوم  المهندس علي عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات في جولة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة لمتابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2025/ 2026.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التعليم  يتابع جاهزية مدارس  طلخا التعليمية 

وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

المدارس المستهدفة في الزيارة 

كانت في استقباله الدكتورة  رباب زيدان مدير عام الإدارة وشملت الجولة زيارة مدارس:

-الطويلة الابتدائية المشتركة
-الطويلة الإعدادية المشتركة
-بطرة الابتدائية المشتركة

 جاهزية المباني المدرسية

 

وخلال الجولة تفقد عبد الرءوف الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة واطمأن على جاهزية المباني المدرسية من حيث أعمال الصيانة البسيطة واستعداد الأفنية المدرسية لاستقبال الطلاب كما تابع الموقف الخاص بالعجز والزيادة في المعلمين والتأكد من الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومستوى النظافة

تضمنت الجولة متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومستوى النظافة العامة وقص الأشجار وتجميل الأفنية المدرسية بما يحقق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. وتم التأكيد كذلك على سرعة إزالة الرواكد والمخلفات

تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية

وفي ختام الجولة أشاد  المهندس علي عبد الرءوف بما لمسه من جدية وحرص على تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية والاستعداد الجيد لانطلاق عام دراسي منضبط 

المتابعة الميدانية المستمرة وتكاتف جميع الإدارات والأقسام

وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة وتكاتف جميع الإدارات والأقسام إلى جانب دعم مجالس الأمناء وأولياء الأمور تمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار منذ اليوم الأول للدراسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الطلاب الإدارة المركزية لشئون المديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الدقهلية اليوم التربية والتعليم الاستعدادات الجارية العام الدراسي الجديد العام الدراسي 2025 بداية العام الدراسي الجديد محافظة الدقهلية لعام الدراسي الجديد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن

مواد متعلقة

افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالغرفة التجارية في الدقهلية (فيديو وصور)

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "شوانفينج" الصينية للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب

حماية المستهلك: تنفيذ 861 حملة رقابية وضبط 2815 قضية خلال أغسطس

لهذا السبب، المهن الموسيقية توقف "كابونجا" وتحيله للتحقيق

الأكثر قراءة

إعلامنا وتطويره!

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي: قرار تأخر كثيرا

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من الكتاب والسنة، حكم قراءة القرآن بعد ارتداء الحذاء

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads