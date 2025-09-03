رئيس شئون المديريات بوزارة التعليم يتابع جاهزية مدارس طلخا للعام الدراسي الجديد

استقبلت إدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية اليوم المهندس علي عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات في جولة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة لمتابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2025/ 2026.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التعليم يتابع جاهزية مدارس طلخا التعليمية

وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

المدارس المستهدفة في الزيارة

كانت في استقباله الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة وشملت الجولة زيارة مدارس:

-الطويلة الابتدائية المشتركة

-الطويلة الإعدادية المشتركة

-بطرة الابتدائية المشتركة

جاهزية المباني المدرسية

وخلال الجولة تفقد عبد الرءوف الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة واطمأن على جاهزية المباني المدرسية من حيث أعمال الصيانة البسيطة واستعداد الأفنية المدرسية لاستقبال الطلاب كما تابع الموقف الخاص بالعجز والزيادة في المعلمين والتأكد من الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومستوى النظافة

تضمنت الجولة متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومستوى النظافة العامة وقص الأشجار وتجميل الأفنية المدرسية بما يحقق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. وتم التأكيد كذلك على سرعة إزالة الرواكد والمخلفات

تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية

وفي ختام الجولة أشاد المهندس علي عبد الرءوف بما لمسه من جدية وحرص على تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية والاستعداد الجيد لانطلاق عام دراسي منضبط

المتابعة الميدانية المستمرة وتكاتف جميع الإدارات والأقسام

وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة وتكاتف جميع الإدارات والأقسام إلى جانب دعم مجالس الأمناء وأولياء الأمور تمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار منذ اليوم الأول للدراسة

