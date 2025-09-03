الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

حفظ 10 أجزاء من القرآن، وائل غنيم يكشف حالته بعد إقلاعه عن المخدرات والكحوليات

وائل غنيم بعد إقلاعه
وائل غنيم بعد إقلاعه عن تعاطي المخدرات والكحول، فيتو

كشف الناشط السياسي وائل غنيم عن حالته بعد مرور 6 أشهر من قرار امتناعه عن تعاطي المخدرات والتدخين وشرب الكحوليات وتناول الأدوية المهدئة، مؤكدًا أن الله يسر له حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

وائل غنيم بعد أشهر من إقلاعه عن المخدرات والكحول

وأشار وائل غنيم إلى أنه أنقطع تمامًا عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية، باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عامًا من دخول هذا العالم، وأنه اجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد، وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي على الرزق.  

وائل غنيم يصف حالته بعد إقلاعه عن المخدرات، فيتو
وائل غنيم يصف حالته بعد إقلاعه عن المخدرات، فيتو


وقال الناشط السياسي وائل غنيم في رسالة كشف فيها عن حالته بعد مرور 6 أشهر من إقلاعه عن تعاطي المخدرات والكحول: "السلام عليكم ورحمة الله، أبشركم بأن الله سبحانه وتعالى قد يسَّر لي حفظ عشرة أجزاء من كتابه الكريم. أسأل الله أن يتم علي نعمة ختم القرآن وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي كل من أعانني في الحفظ والمراجعة وأن يجمعني بأهلي عاجلا غير آجل وأن يتقبل توبتي ويعينني ويعينكم على إصلاح النفس ورد الحقوق والوفاء بالواجبات وقضاء الديون وخدمة الدين والوطن". 

وتابع وائل غنيم: "وأطمئنكم والحمد لله أنه قد مضت ستة أشهر على انقطاعي التام عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عاما من دخول هذا العالم. أسأل الله الثبات والهداية لنفسي ولكل مبتلى". 

أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد

كما أكد الناشط وائل غنيم أنه "وبفضل الله وحده أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد، وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي للرزق وصحبة من أحسبهم من الصالحين والبعد عن كل ما يضيع الوقت بلا فائدة دنيوية أودينية".  

مرور 6 أشهر على إقلاع وائل غنيم عن تعاطي المخدرات، فيتو
مرور 6 أشهر على إقلاع وائل غنيم عن تعاطي المخدرات، فيتو


وقال وائل غنيم في رسالته: "اللهم توبة نصوحا لي ولكم جميعا تُشفى بها القلوب وتُمحى بها الخطايا وتُغفر بها الذنوب وتُبدَّل بها السيئات ويزيد بها الرزق وينصلح بها الحال وتُحسَن بها الخاتمة".
وتابع وائل غنيم "جزى الله خيرًا كل من قدّر ابتلائي ووقف بجانبي في محنتي وأعانني على شر نفسي، وأسأل الله أن يبارك في كل من دعا لي أو تمنى لي الخير أو سامحني حبا لله".

كما وجه الدعاء لمن سانده فقال: "اللهم اشرح صدري وصدور كل من أنصفني والتمس لي العذر، وصدور كل من ظلمني أو افترى علي أو ظلمته أو افتريت عليه بتوبة نصوحة وحسن ثوابي الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا جميعا لسواء السبيل".  

الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء

وأضاف "الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء ويسرا بعد عسر وفرحا بعد هم وحنانا بعد جفاء.. اللهم بارك لنا  في آبائنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم واهد قلوب أبنائنا ويسر لهم الخير". 

وائل غنيم قبل تعاطيه المخدرات، فيتو
وائل غنيم قبل تعاطيه المخدرات، فيتو


واستطرد وائل غنيم قائلًا: "اللهم صل وسلم وبارك على أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك وفي ظل عرشك وفي رحاب جنتك". 

وأكمل "اللهم أنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حُكمُك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي".

واختتم وائل غنيم حديثه قائلًا: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها  إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور" سورة الحديد.

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

بعد اعتذاره لـ تركي آل شيخ، بداية جديدة أم كلمة النهاية في قصة وائل غنيم؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناشط السياسي وائل غنيم وائل غنيم تعاطي المخدرات والكحول الصلوات الخمس في المسجد حالة وائل غنيم قبل تعاطيه المخدرات من هو وائل غنيم

مواد متعلقة

بعد اعتذاره لـ تركي آل شيخ، بداية جديدة أم كلمة النهاية في قصة وائل غنيم؟

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعمد إزعاج المجني عليه وخدش اعتباره، حيثيات حبس وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

الحبس 6 أشهر لـ وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

الأكثر قراءة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لأسرة الشهيد خالد شوقي (صورة)

بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads