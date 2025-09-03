حفظ 10 أجزاء من القرآن، وائل غنيم يكشف حالته بعد إقلاعه عن المخدرات والكحوليات

كشف الناشط السياسي وائل غنيم عن حالته بعد مرور 6 أشهر من قرار امتناعه عن تعاطي المخدرات والتدخين وشرب الكحوليات وتناول الأدوية المهدئة، مؤكدًا أن الله يسر له حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

وائل غنيم بعد أشهر من إقلاعه عن المخدرات والكحول

وأشار وائل غنيم إلى أنه أنقطع تمامًا عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية، باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عامًا من دخول هذا العالم، وأنه اجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد، وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي على الرزق.

وائل غنيم يصف حالته بعد إقلاعه عن المخدرات، فيتو



وقال الناشط السياسي وائل غنيم في رسالة كشف فيها عن حالته بعد مرور 6 أشهر من إقلاعه عن تعاطي المخدرات والكحول: "السلام عليكم ورحمة الله، أبشركم بأن الله سبحانه وتعالى قد يسَّر لي حفظ عشرة أجزاء من كتابه الكريم. أسأل الله أن يتم علي نعمة ختم القرآن وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي كل من أعانني في الحفظ والمراجعة وأن يجمعني بأهلي عاجلا غير آجل وأن يتقبل توبتي ويعينني ويعينكم على إصلاح النفس ورد الحقوق والوفاء بالواجبات وقضاء الديون وخدمة الدين والوطن".

وتابع وائل غنيم: "وأطمئنكم والحمد لله أنه قد مضت ستة أشهر على انقطاعي التام عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عاما من دخول هذا العالم. أسأل الله الثبات والهداية لنفسي ولكل مبتلى".

أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد

كما أكد الناشط وائل غنيم أنه "وبفضل الله وحده أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد، وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي للرزق وصحبة من أحسبهم من الصالحين والبعد عن كل ما يضيع الوقت بلا فائدة دنيوية أودينية".

مرور 6 أشهر على إقلاع وائل غنيم عن تعاطي المخدرات، فيتو



وقال وائل غنيم في رسالته: "اللهم توبة نصوحا لي ولكم جميعا تُشفى بها القلوب وتُمحى بها الخطايا وتُغفر بها الذنوب وتُبدَّل بها السيئات ويزيد بها الرزق وينصلح بها الحال وتُحسَن بها الخاتمة".

وتابع وائل غنيم "جزى الله خيرًا كل من قدّر ابتلائي ووقف بجانبي في محنتي وأعانني على شر نفسي، وأسأل الله أن يبارك في كل من دعا لي أو تمنى لي الخير أو سامحني حبا لله".

كما وجه الدعاء لمن سانده فقال: "اللهم اشرح صدري وصدور كل من أنصفني والتمس لي العذر، وصدور كل من ظلمني أو افترى علي أو ظلمته أو افتريت عليه بتوبة نصوحة وحسن ثوابي الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا جميعا لسواء السبيل".

الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء

وأضاف "الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء ويسرا بعد عسر وفرحا بعد هم وحنانا بعد جفاء.. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم واهد قلوب أبنائنا ويسر لهم الخير".

وائل غنيم قبل تعاطيه المخدرات، فيتو



واستطرد وائل غنيم قائلًا: "اللهم صل وسلم وبارك على أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك وفي ظل عرشك وفي رحاب جنتك".

وأكمل "اللهم أنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حُكمُك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي".

واختتم وائل غنيم حديثه قائلًا: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور" سورة الحديد.

